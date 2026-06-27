CS Dinamo Bucureşti a fost repartizată în Grupa E în noul format al Ligii Campionilor la handbal masculin, alături de campioana en-titre FC Barcelona, Montpellier (Franţa) şi Aarhus (Danemarca), potrivit tragerii la sorţi efectuate, vineri, la Viena.

Numărul de echipe participante a crescut în această ediţie de la 16 la 24, repartizate în şase grupe.

Dinamo, în grupă cu Barcelona, Montpellier și Aarhus - primele două merg mai departe în CL

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în turul principal, iar echipele de pe locurile 3-4 vor continua în EHF European League Men.

Finalista din sezonul trecut, Fuchse Berlin, va juca în Grupa A, alături de One Veszprem HC, FC Porto şi RK Partizan AdmiralBet Belgrad, scrie Agerpres.

Noul sezon va debuta pe 9/10 septembrie.

Componenţa grupelor din EHF Champions League

Grupa A: One Veszprem HC (Ungaria), Fuchse Berlin (Germania), FC Porto (Portugalia), RK Partizan AdmiralBet Belgrad (Serbia);

Grupa B: HBC Nantes (Franţa), MT Melsungen (Germania), Orlen Wisla Plock (Polonia), RK Vardar 1961 Skopje (Macedonia de Nord);

Grupa C: Aalborg Handbold (Danemarca), Paris Saint-Germain (Franţa), RK Zagreb (Croaţia), RK Celje Pivovarna Lasko (Slovenia);

Grupa D: Sporting Lisabona (Portugalia), OTP Bank - PICK Szeged (Ungaria), GOG (Danemarca), IFK Kristianstad (Suedia);

Grupa E: Barca (Spania), Montpellier Handball (Franţa), CS Dinamo Bucureşti (România), SAH Aarhus (Danemarca);

Grupa F: SC Magdeburg (Germania), Industria Kielce (Polonia), Kolstad Handball (Norvegia), HC Kriens-Luzern (Elveţia).