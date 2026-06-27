Culisele mutării verii în Superliga! Omul de la UTA dezvăluie secretul aducerii lui Alexi Pitu

Culisele mutării verii în Superliga! Omul de la UTA dezvăluie secretul aducerii lui Alexi Pitu Fotbal intern
SPORT.RO
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Alexandru Meszar a explicat detaliile din spatele aducerii lui Alexi Pitu la Arad, o mutare neașteptată pe piața transferurilor din România.

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Alexi Pitu s-a întors în fotbalul intern și a semnat un contract cu formația pregătită de Adrian Mihalcea pentru stagiunea 2026-2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Fostul campion din 2023 va îmbrăca tricoul „Bătrânei Doamne” după o scurtă aventură în prima ligă din Danemarca, la Velje BK.

Relațiile personale, cheia mutării de la Arad

Conducerea arădenilor a oferit informații despre modul în care mijlocașul ofensiv a fost convins să revină în Superliga. Potrivit lui Alexandru Meszar, un rol esențial în parafarea înțelegerii l-a avut o legătură personală stabilită dincolo de gazon.

„În acest transfer, un merit deosebit îl are Claudiu Drăgan, colegul nostru, care are o relație deosebită cu familia Pitu”, a transmis oficialul clubului pentru Digisport.

De asemenea, performanțele din campionatul precedent și liniștea din jurul echipei au cântărit greu în opțiunea fotbalistului cotat la 400.000 de euro pe piața transferurilor.

„A fost un factor decisiv și ultimul nostru sezon. Am avut rezultate bune, există o stabilitate în vestiar și jucătorii se interesează de asta, înainte să semneze”, a mai zis Meszar.

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Alexi Pitu, fost jucător al lui Bordeaux / Foto: Imago
Alexi Pitu
Alexi Pitu
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Fără tratament special pentru fostul „stranier”

Deși în urmă cu trei ani clubul Bordeaux plătea două milioane de euro pentru a-l achiziționa pe Pitu, mijlocașul va beneficia la UTA de aceleași condiții financiare și de tratament ca restul lotului. Șeful arădenilor a punctat că nu se fac diferențe în vestiar, aspect care menține coeziunea grupului.

„Pentru noi nu este o surpriză că a ales UTA. Alexi Pitu este în targetul celorlalți jucători, deci nu este o excepție. De fapt, noi nu facem o excepție pentru nimeni, de aceea este și vestiarul stabil.

Sperăm să fie o mutare de bun augur și să ne felicităm în iarnă sau la finalul sezonului pentru el. Este adevărat, nu prea a jucat în ultima perioadă. Noi continuăm politica începută anul trecut, aceea de a transfera jucători pe care îi cunoaștem. Pe Alexi Pitu îl cunoaștem și sunt sigur că la noi va avea un sezon foarte bun. Are și o vârstă bună și mai are de spus multe în fotbal”, a mai spus Alexandru Meszar.

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