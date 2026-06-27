Culisele mutării verii în Superliga! Omul de la UTA dezvăluie secretul aducerii lui Alexi Pitu

Alexi Pitu s-a întors în fotbalul intern și a semnat un contract cu formația pregătită de Adrian Mihalcea pentru stagiunea 2026-2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Fostul campion din 2023 va îmbrăca tricoul „Bătrânei Doamne” după o scurtă aventură în prima ligă din Danemarca, la Velje BK.

Relațiile personale, cheia mutării de la Arad

Conducerea arădenilor a oferit informații despre modul în care mijlocașul ofensiv a fost convins să revină în Superliga. Potrivit lui Alexandru Meszar, un rol esențial în parafarea înțelegerii l-a avut o legătură personală stabilită dincolo de gazon.

„În acest transfer, un merit deosebit îl are Claudiu Drăgan, colegul nostru, care are o relație deosebită cu familia Pitu”, a transmis oficialul clubului pentru Digisport.

De asemenea, performanțele din campionatul precedent și liniștea din jurul echipei au cântărit greu în opțiunea fotbalistului cotat la 400.000 de euro pe piața transferurilor.

„A fost un factor decisiv și ultimul nostru sezon. Am avut rezultate bune, există o stabilitate în vestiar și jucătorii se interesează de asta, înainte să semneze”, a mai zis Meszar.