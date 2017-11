ULTIMA ORA Inchisoare cu executare pentru Ioan Neculaie, fostul patron al Brasovului

Ioan Neculaie, fostul patron al FC Brasov, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu executare de Tribunalul Brasov, decizia fiind definitiva!

Afaceristul Ioan Neculaie, fostul finantator al clubului FC Brasov, isi va petrece urmatorii doi ani la inchisoare! Acesta a primit astazi o pedeapsa de 6 luni intr-un dosar in care infractiunea a fost cea de nerespectare a regimului armelor si munitiilor.

Neculae mai avea, insa, o condamnare la 1 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa, anunta newsbv.ro

Potrivit sursei citate, modul in care Neculaie a ajuns in aceasta situatie e incredibil. Acesta a mers la o partida de vanatoare si a facut pana cu masina in padure. De nervi, el a tras cu arma in celelalte cauciucuri si a alarmat mai multi oameni din apropiere, care au chemat Politia!

Ioan Neculaie a fost principal finantator al FC Brasov, club intrat in faliment in urma cu doua luni.

Neculaie a mai fost arestat preventiv pentru 30 de zile in 2016, pentru evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani