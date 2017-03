GENIAL: Claudiu "Blocnotes" Raducanu si-a schimbat meseria si chiar n-o sa-ti vina sa crezi cu ce se ocupa acum :)

Leicester - Sevilla, diseara, 21:45, IN DIRECT la Sport.ro

Ajuns la 40 de ani, ramas in memoria fanilor din Romania pentru golurile sale, dar mai ales pentru numeroasele perle, Claudiu Raducanu a avut parte de o perioada tumultuoasa.

Retras la 38 de ani din cariera de fotbalist, dupa ce a imbracat pentru ultima oara tricoul echipei FC Romania, dintr-o liga inferioara din fotbalul englez, Raducanu a fost in centrul atentiei dupa ce a fost retinut in Mexic pentru falsificare de carduri. Fostul atacant a reusit, insa, sa revina in tara, iar acum, noteaza cotidianul Gazeta Sporturilor, este profesor de sport la o scoala din Craiova!

Fost coleg cu el la FC Romania, Ionut Vintila a mai dezvaluit pentru Gazeta Sporturilor ca Raducanu a muncit in Anglia si in constructii.

"E un baiat cu suflet bun, chiar ne-am inteles foarte bine. Dovada e ca si acum mai vorbim. Pentru noi a jucat 14 meciuri si a dat 10 goluri. A fost foarte apreciat. Dupa primul meci la noi au venit foarte multi romani sa-l vada. A stat la poze si autografe cu toti", a spus Vintila.

"A stat la noi cam 4 luni. Chiar muncea in paralel la o companie de constructii care ne sponsorizeaza. Nu stiu de ce a plecat apoi. Fiecare isi alege drumul in viata. Ma bucur pentru el ca acum este bine si are liniste", a mai spus fostul coleg al lui Raducanu.

Ionut Vintila a mai spus ca nu stia de alte activitati ale lui Raducanu in perioada in care statea in Anglia, care au dus ulterior la probleme cu legea.

"Am incercat de mai multe ori sa-l intreb ce face, dar mereu imi zicea ca e bine. Nu stiam de acele probleme. Am aflat dupa ce m-au sunat televiziunile din Romania. Eram la munca si am simtit ca mi se taie picioarele. M abucur ca acum e bine si vreau sa-i transmit cu aceasta ocazie ca are mereu usa deschisa la noi, indiferent daca vine sa joace fotbal sau nu", a mai spus Vintila.