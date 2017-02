Cine da mai mult? Palmaresul Otelului, cu titlul si Supercupa din 2011, scos la licitatie! Pretul de pornire

Palmaresul si istoria fostei campioane Otelul vor fi scoase la licitatie in aceasta luna.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Adunarea creditorilor FC Otelul, echipa intrata in faliment, a decis sa foloseasca platforma unei case de licitatii pentru a pune in vanzare palmaresul si alte obiecte ale clubului, in vederea recuperarii banilor.

Potrivit unui comunicat al respectivei case de licitatii, evenimentul va avea loc pe 23 februarie si va fi precedat de expozitii in Bucuresti si Galati.

Otelul a intrat in faliment pentru datorii de 22 de milioane lei, reprezentand taxe catre bugetul de stat. Falimentul a fost pronuntat la data de 30 martie 2016.

Otelul, infiintata in 1964, a castigat un titlu de campioana in sezonul 2010/11 si o Supercupa a Romaniei in acelasi an.

"Incepand cu seara de 23 februarie 2017, istoria topita a Otelului va ramane doar in inimile suporterilor si ale colectionarilor. La mai bine de jumatate de secol de la infiintarea echipei galatene, Marca Otelul, precum si dreptul de utilizare a acesteia, dar si palmaresul echipei, format din 80 de cupe, sunt puse in vanzare prin licitatie de catre administratorul FC Otelul, aflat in insolventa, la un pret de pornire de 9.000 euro. Suporterii Otelului vor mai putea achizitiona: o colectie de portrete-caricaturi ale jucatorilor (26 de desene – pret de pornire 1.000 de euro); istoria FC Otelul Galati in imagini, colectia oficiala de fotografii si afise a clubului (106 piese – pret de pornire 3.500 de euro); echipament sportiv (peste 200 de piese de echipament), printre care trei tricouri alb-rosu si noua tricouri albastru-negru, cu care s-a jucat in Liga Campionilor, alaturi de peste 20 de tricouri cu care s-a jucat in Liga I", se arata intr-un comunicat al casei de licitatii.