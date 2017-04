Tragedie inimaginabila in Sambata Mare: un international cu 75 de selectii, asasinat pe strada

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL la Sport.ro, de la 23:50

Amilcar Henriquez, fotbalist in varsta de 33 de ani, international panamez cu 75 de selectii si coleg al dinamovistului Jaime Penedo, a fost asasinat aseara in tara natala, in orasul Nuevo Colon, scrie Goal.com in editia digitala.

Potrivit autoritatilor locale, fotbalistul de 33 de ani a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a fost impuscat, dar medicii nu au reusit sa il salveze.

Federatia Panameza a confirmat decesul, postand un mesaj omagial.

"Deplangem moartea internationalului Amilcar Henriquez", a scris Federatia panameza, adaugand: "Dumnezeu sa iti primeasca sufletul, Mickey".

Lamentamos en lo más profundo la muerte de nuestro seleccionado nacional Amílcar Henríquez. Dios reciba tu alma Mickey. pic.twitter.com/JaODnBH1kK — FEPAFUT (@fepafut) April 16, 2017

Echipa nationala a Mexicului a trimis, de asemenea, un mesaj de condoleante: "Ne alaturam suferintei fratilor panamezi. Odihneste-te in pace, Amilcar Henriquez".

Henriquez debutase in nationala statului Panama in 2005 si era om de baza si in actualul prim 11. Acesta a jucat in ultimul meci al nationalei Panama, 1-1 cu Statele Unite, luna trecuta.

De-a lungul carierei, fotbalistul a mai jucat la America Cali, Real Cartagena, Independiente Medellin, Atletico Huila si Santacrucena.