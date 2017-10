TOP 15 cei mai bine platiti antrenori din lume! SURPRIZA: Zidane e abia pe 13, primul castiga DE PATRU ORI mai mult

Zinedine Zidane, castigatorul ultimelor doua trofee UEFA Champions League, e abia pe locul 13 in topul celor mai bine platiti antrenori din lume, publicat astazi de Business Insider.

Bate Cupa! Marti 20:30 Sepsi - Craiova, Miercuri 20:30 Sanatatea - Steaua Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Zinedine Zidane, antrenorul Realului, este depasit cu mult in topul banilor de managerii mai vechi in meserie.

Ancelotti, Mourinho si Pep Gardiola se numara printre cei mai bine platiti tehnicinei din fotbal, dar lider in clasamentul publicat astazi de Business Insider este Marcelo Lippi, selectionerul nationalei Chinei, care castiga net peste 20 de milioane de euro pe an, de patru ori mai mult decat Zidane.

In cazul lui Lippi, CV-ul se plateste scump - italianul de 69 de ani are in palmares un titlu mondial, cu Italia, in 2006, cinci titluri de campion cu Juventus, dar si un trofeu UEFA Champions League cu aceeasi echipa, in 1996.

Iata cum arata TOP 15:

15. Rafa Benitez - Newcastle - 4,5 mil € / an

14. Unay Emery - PSG - 4.8 mil € / an

13. Zinedine Zidane - Real Madrid - 5,1 mil € / an

12. Diego Simeone - Atletico Madrid - 5.7 mil € / an

11. Mauricio Pochetino - Tottenham - 6.1 mil € / an

10. Ronald Koeman - Everton - 6.7 mil € / an

9. Antonio Conte - Chelsea - 7.2 mil € / an

8. Jurgen Klopp - Liverpool - 7.8 mil € / an

7. Arsene Wenger - Arsenal - 9.9 mil € / an

6. Fabio Capello - Jiangsu Suning - 10 mil € / an

5. Andre Villas-Boas - Shanghai SIPG - 12.3 mil € / an

4. Carlo Ancelotti - ex Bayern Munchen - 14.1 mil € / an

3. Jose Mourinho - Manchester United - 16.8 mil € / an

2. Pep Guardiola - Manchester City - 17.1 mil € / an

1. Marcelo Lippi - nationala Chinei - 20.1 mil € / an