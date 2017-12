Motivul pentru care Olaroiu a fost dat afara de la echipa cu care a cucerit doua titluri in Emirate

Cosmin Olaroiu a fost demis de la Shabab, echipa pe care a antrenat-o in ultimele patru sezoane.

Cosmin Olaroiu a fost demis sambata de la Shabab Al-Ahli, dupa un meci care a consemnat a 7-a remiza consecutiva in campionatul Emiratelor Arabe Unite.

Chiar daca in comunicatul oficial al clubului s-a vorbit de o "reziliere pe cale amiabila", in realitate, Olaroiu a fost dat afara, dupa ce conducerea clubului a stabilit ca antrenorul roman nu mai poate scoate echipa din impas, scrie publicatia araba The National.

Cu un lot bun pentru campionatul intern, alcatuit din multi jucatori care evolueaza si pentru echipa nationala, Shabab a simtit nevoie de un "soc la echipa", "un antrenor care sa poata ridica spiritul in randul jucatorilor", mai scrie sursa citata.

Demiterea lui Olaroiu este interpretata ca un adevarata bomba in fotbalul din Emirate. Romanul este unul dintre cei mai apreciati antrenori din acea zona.

La Shabab, Oli a cucerit doua titluri de campion, in 2014 si 2016.

Acum a lasat echipa pe locul 5, la sapte puncte in spatele liderului.

In cei 10 ani petrecuti in zona araba, Cosmin Olaroiu a castigat aproximativ 40 de milioane de dolari.