Dileala totala! El Clasico din Honduras s-a incheiat cu un gol marcat de un suporter in min 94! Si s-a pus! :)

A fost derby mare in campionatul din Honduras - tribune arhipline, doua echipe rivale in teren si un final incendiar.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Derby-ul dintre Olimpia si Motagua a avut parte de un final de poveste. Unul de neconceput in fotbalul din Europa, dar gustat de toata lumea in Honduras.

In minutul 88, oaspetii au marcat golul de 2-1 si se indreptau spre o victorie care i-ar fi dus peste rivali in clasament.

Numai ca Olimpia a lovit nesperat in minutul 90+4, dupa un gol care nu trebuia validat. Un suporter care alerga in voie prin careu, cu mingea lui, a marcat in acelasi timp cu atacantul echipei sale.

Arbitrul nu a avut nicio retinere sa valideze golul, desi e clar ca portarul a fost derutat de faza.

Nici comentatorului nu i s-a parut ceva in neregula. A fost prea ocupat cu "Goooooool"-ul apocaliptic, care a insotit spectaculos faza ce face astazi inconjurul lumii. (1:50)