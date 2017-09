BREAKING NEWS | Investigatie oficiala pornita dupa ultimele meciuri din preliminariile pentru Mondialul din Rusia: "Au fost incalcate regulile!"

Confederatia Asiatica de Fotbal a anuntat startul unei investigatii insa nu a oferit multe detalii.

AFC a anuntat oficial ca va investiga meciurile ce au avut loc in data de 5 septembrie din preliminariile Campionatului Mondial din 2018, zona Asia. Marti a avut loc ultima etapa din faza grupelor iar Iran si Coreea de Sud s-au calificat direct din grupa A, in timp ce in grupa B au obtinut calificarea Japonia si Arabia Saudita. La baraj au ajuns Australia si marea surpriza, Siria.

Confederatia Asiatica nu a specificat care sunt motivele investigatiei in comunicatul oficial: "Am inceput investigatiile dupa mai multe rapoarte legate de incalcarea regulilor FIFA la partidele de pe 5 septembrie din grupele de calificare pentru Campionatul Mondial din 2018.

AFC asteapta in acest moment toate rapoartele relevante pentru a face urmatorul pas. Dorim sa colaboram cu FIFA pentru a oferi rapoartele necesare in aria ce intra in jurisdictia FIFA. In luna iunie, AFC le-a scris membrilor asociatiei reiterand faptul ca fotbalul din Asia trebuie sa respecte principiile neutralitatii politice".