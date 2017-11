"Vin cinci cluburi diseara! Trei pentru Alibec, doua pentru Coman si Man". Becali anunta o echipa "din primele 10 ale Europei"

Stelistii intalnesc Hapoel Be'er Sheva, echipa pe care au invins-o in Israel cu 2-1, in aceasta seara, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV.



Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Steaua intalneste in aceasta seara Hapoel Be'er Sheva, formatie pe care a invins-o in meciul tur din grupele UEL, in Israel, cu 2-1. Meciul se va disputa de la ora 22:00, pe National Arena si va fi transmis IN DIRECT de ProTV.

Gigi Becali, patronul formatiei ros-albastre, a anuntat deja echipa cu care Nicolae Dica va aborda meciul (DETALII AICI), dar a dezvaluit si ca la meci vor veni si cinci cluburi europene importante.

"Sunt cinci cluburi care vin diseara la meci. Trei vin pentru Alibec si doua pentru Man si Florinel Coman. Una dintre echipele interesate de Alibec e din primele 10 ale Europei! Dar eu le-am zis ca Man si Florinel Coman nu pleaca acum decat pe clauze", a spus Becali la Ora Exacta in Sport.