ULTIMA ORA | Budescu, nominalizat pentru a TREIA OARA la titlul de jucatorul etapei, in UEL. Cu cine se lupta

Constantin Budescu a fost nominalizat pentru a treia oara la titlul de jucatorul etapei in UEFA Europa League. El a mai avut aceasta onoare dupa primele doua runde, cand a facut meciuri excelente cu Viktoria Plzen si FC Lugano.

Constantin Budescu a fost cel mai bun om de pe teren in meciul FCSB 1-1 Hapoel Be'er Sheva. Chiar daca nu a mai reusit sa marcheze, asa cum a facut-o in partidele cu Viktoria Plzen si Lugano, mijlocasul s-a remarcat prin prezenta sa in joc si prin pasele excelente. El a fost creditat cu assist la golul marcat de Florinel Coman dupa gafa fundasilor lui Hapoel.

Budescu a fost nominalizat pentru a treia oara la titlul de jucatorul etapei in UEL, acesta luptandu-se cu Selim Ay, de la Konyaspor, si Memphis Depay, de la Olympique Lyon.

Harlem Gnohere a fost si el nominalizat dupa etapa a treia si chiar a reusit sa castige titlul de jucatorul etapei, dupa dubla de la Beersheva.

