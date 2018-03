PENALI. BANALI. FATALI. Hermannstadt 3-0 Steaua! Steaua de SERIE B s-a umplut de RUSINE in noroi! AICI AI VIDEO CU FAZELE MECIULUI

AICI AI TOATE FAZELE MECIULUI DE LA SIBIU!

min 91: FINAL! Sibiul se califica in semifinalele Cupei Romaniei dupa un meci INCREDIBIL cu Steaua! Rusu, de doua ori, si Blanaru au spulberat Steaua!

min 80: Sansa URIASA pentru Hermannstadt! Balgradean salveaza in fata lui Lupu, dupa ce mingea revenise din transversala in teren! E parada inceputului de an in Romania!

min 78: Sabin Lupu scapa in jumatatea Stelei si incearca sa-l bata pe Balgradean cu un sut de la marginea careului, mingea se duce mult pe langa.

min 74: Ovidiu Popescu vede al doilea galben si este eliminat. Steaua incheie meciul in 10 oameni.

min 62: GOOOL HERMANNSTADT! Centrare perfecta de pe partea stanga, Rusu sare perfect de langa Larie si trimite mingea in plasa! Sibiul are 3-0!

min 58: Steaua incearca sa revina la poarta lui Cabuz, dar o face slab, cu un sut al lui Budescu.

min 57: Faza superba a Sibiul la marginea careului stelist, Tatar trage, iar Balgradean are o interventie foarte buna. Corner pentru Sibiu!

min 53: Au trecut aproape 8 minute din meci si stelistii nu par sa poata reveni. Sibiul controleaza in continuare partida si au prezente consistente in jumatatea adversa.

min 46: Schimbare la pauza. Iese Nedelcu, intra Gnohere.

min 45+1: Pasa superba a lui Coman in dreapta pentru Man, pustiul intoarce in careu la Artur Jorge. Portughezul e blocat in momentul in care isi pregatea sutul! Ramane 2-0!

min 43: Man trimite cu capul din centrarea lui Tanase, din corner, mingea se duce la coltul lung. Nimeni nu poate devia decisiv in plasa!

min 41: Ocazie pentru Steaua! Coman incearca un lob la coltul lung, ajutat de o iesire slaba a lui Cabuz, mingea nu prinde poarta! Recuperare excelenta si asssit foarte bun al lui Ovidiu Popescu la aceasta faza!

min 34: Faza INCREDIBILA la Sibiu! Catalin Popa a dat penalty pentru Steaua, apoi a intors decizia. Un jucator de la Sibiu atinsese mingea cu mana, dar dupa ce Filip a procedat la fel! Mai bine de un minut de proteste finalizate cu decizia in directia corecta. Ramane 2-0!

min 30: GOOOL HERMANNSTADT! Blanaru scapa de fundasii centrali ai Stelei si il bate pe Balgradean. O noua eroare uriasa in defensiva ros-albastrilor.

min 29: Centrare din lovitura libera a lui Budescu, Larie si Balasa sunt singuri la coltul lung! Ultimul reia cu capul, din plonjon, Sibiul scapa mult mai usor decat ar fi trebuit la aceasta faza.

min 27: Nedelcu arunca o minge in careu, Balasa e pozitionat bine si incearca o reluare spectaculoasa, din foarfeca, mingea se duce pe langa! Executie spectaculoasa a fundasului stelist. De la margine s-a ridicat si fanionul pentru offside.

min 23: Stelistii ajung din ce in ce mai usor in zona careului advers, fara sa puna insa in pericol poarta lui Cabuz. Coman si Man au incercat centrari in fata portii dupa actiuni personale, mingile au venit insa slab si aparatorii Sibiului au rezolvat usor.

min 11: GOOOL HERMANNSTADT! Rusu profita de preluarea gresita a lui Balasa, il intoarce si pe Larie si inscrie din interiorul careului, cu o executie sigura! Sibiul are 1-0!!!

min 8: Sut din careu, mingea a fost respinsa de Balgradean!!! Doua interventii importante intr-un minut pentru goalkeeperul adus de la Chiajna! De aceasta data mingea a venit din 4 metri, lateral stanga, unghi inchis!!! Balgradean a fost atent si a rezolvat faza.

14:01 Echipele de start pentru meciul de azi!

14:01 Coregrafia fanilor lui Hermannstadt.

14:00 A inceput meciul de la Sibiu. Tribunele s-au umplut, sunt oameni si pe schelele din spatele scaunelor!

13:22 'Ai bilet? Bine. N-ai bilet? OK, intri gratis!" :))) Asta e strategia aleasa de Hermannstadt pentru acces la meciul cu Steaua de astazi.

12:36 Dica a pastrat echipa de aseara. :) Steaua intra cu acelasi prim 11 anuntat ieri.

12:34 Hermannstadt - Steaua s-a amanat aseara, dar se joaca sigur astazi de la 14:00. Gheata s-a topit, insa iarba li1pseste in continuare de pe stadionul din Sibiu. Se va juca pe un teren mocirlos. Tribunele nu mai sunt la fel de pline ca ieri, doar cateva zeci de oameni au ajuns la stadion cu o ora si jumatate inaintea meciului. Ieri, cu 90 de minute inaintea fluierului de start erau deja cateva mii!