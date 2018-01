Un roman, intre cei mai buni din lume! Mani Gyenes, locul 23 in raliul de la Dakar! Carlos Sainz a castigat pentru a doua oara!

Aseara s-a incheiat cea de a 40-a editie a Raliului Dakar, cea mai dificila dintre cele organizate in America de Sud in ultimii 10 ani.

Mani Gyenes a terminat pentru a saptea oara raliului (are in total 8 starturi) si in pofida dificultatilor avute cu respiratia in zilele petrecute la peste 3.000 de m altitudine (mai mult de jumatate din raliu a suferit din pricina unei raceli), a izbutit ca la finalul celor 14 etape sa se claseze pe 23 la general si 13 la clasa SuperProductie.



Pilotul spaniol Carlos Sainz (Peugeot) a cucerit al doilea sau titlu in Raliul raid Dakar, sambata, la categoria auto, la opt ani dupa primul, la finalul celei de-a 14-a etapei a cursei, desfasurata in circuit la Cordoba (Argentina).

Sainz (55 ani) si copilotul sau Lucas Cruz au incheiat cursa in 49 h 16 min 18 sec, cu un avantaj considerabil de 43 min 40 sec fata de urmatorul echipaj, compus din Nasser Al-Attiyah (Qatar) si Matthieu Baumel (Franta), pe Toyota, podiumul fiind completat de cuplul format din sud-africanul Giniel De Villiers si germanul Dirk Von Zitzewitz (Toyota), la 1 h 16 min 41 sec de invingatori.

Ultima etapa, desfasurata pe 120 km, a fost castigata de echipajul Giniel De Villiers/Dirk Von Zitzewitz, cu timpul de 1 h 26 min 29 sec, urmat de francezii Stéphane Peterhansel/Jean Paul Cottret (Peugeot), la 40 sec, si de perechea Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel, la 41 sec, etc.

Podiumurile editiei a 40-a a Raliului Dakar:



AUTO

1. Carlos Sainz/Lucas Cruz (Spania/Peugeot)

2. Nasser Al-Attiyah (Qatar)/Matthieu Baumel (Franta/Toyota)

3. Giniel de Villiers (Africa de Sud)/Dirk von Zitzewitz (Germania/Toyota)



MOTO

1. Matthias Walkner (Austria/KTM)

2. Kevin Benavides (Argentina/Honda)

3. Toby Price (Australia/KTM)

CAMIOANE

1. Eduard Nikolaev/Evgheni Iakovlev/Vladimir R]bakov (Rusia/Kamaz)

2. Serghei Viazovici/Pavel Garanin/Andrei Jigulin (Belarus/Maz)

3. Airat Mardeev/Aidar Beliaev/Dmitri Svistunov (Rusia/Kamaz)



QUADS

1. Ignacio Casale (Chile/Casale Racing)

2. Nicolas Cavigliasso (Argentina/Team Al Desert)

3. Jeremias Gonzalez Ferioli (Argentina/Consultores de Empresas)