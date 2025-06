Naţionala de volei feminin a României a învins, duminică, cu 3-2 (17-25, 25-20, 21-25, 26-24, 15-13), echipa Suediei, şi a încheiat Golden League pe locul trei.

“Epic, fetelor, sublim! Un meci cum România nu a mai jucat de mult. O partidă în care am crezut, am revenit, am murit şi am înviat. O echipă de caracter, o echipă în adevăratul sens al cuvântului. O familie. Am luptat una pentru cealaltă şi am crezut până la capăt. Chiar dacă am prins o Isabelle Haak în zi de graţie (43 de puncte), poate cea mai bună voleibalistă din lume, am reuşit să câştigăm. Nu a contat că am fost conduşi cu 1-0, 2-1. Am strâns din dinţi şi am revenit”, a scris Federația Română de Volei pe Facebook, după performanța formidabilă a fetelor noastre.