VINERI 13 chiar aduce ghinion? Marile TRAGEDII produse in aceasta zi de-a lungul timpului

Numarul 13, combinat cu ziua de vineri, a atras numeroase superstitii care spun ca ghinionul e omniprezent intr-o asemenea data.

Nu se intampla foarte des (cel putin o data pe an, cel mult de 3 ori) ca ziua de 13 a unei luni sa pice vinerea, iar multa lume considera aceasta impreunare un simbol al raului, in conditiile in care exista si cateva evenimente din istoria religioasa, precum crucificarea lui Hristos, care s-au produs in a 5-a zi a saptamanii.

Privind in trecut, exista o serie de intamplari tragice care au avut loc intr-o zi de vineri 13 si care alimenteaza aceasta gandire negativista:

Vineri, 13 ianuarie 1939: a izbucnit un mare incendiu de vegetaţie in Australia, cu peste 2 milioane de hectare afectate si cu 71 de persoane decedate.

Vineri, 13 mai 1964: s-a petrecut crima care a socat mult timp America. Tanara Kitty Genovese a fost violată şi ucisă sub privirile mai multor oameni care n-au reactionat.

Vineri, 13 noiembrie 1970: un ciclon devastator, Bohla, a lovit coasta de sud a Asiei, peste 500.000 de persoane pierzandu-si viata.

Vineri, 13 octombrie 1972: s-a petrecut tragedia aviatica din Anzi, cu 40 de persoane la bord. Cei 16 supravieţuitori au fost gasiti dupa 2 luni, perioada in care s-au alimentat cu cadavrele mortilor.

Vineri, 13 ianuarie 2012: s-a scufundat vasul de croazieră Costa Concordia, 32 de persoane fiind declarate decedate.

Vineri, 13 noiembrie 2015: Parisul a afost lovit de mai multe atentate teroriste care au ucis 137 de oameni, cel mai grav bilant petrecandu-se la teatrul Bataclan.