VIDEO Rade internetul de ea! Drama fetei cu rucsac care invata sa mearga pe gheata. Imagini virale

O filmare hazlie facuta in Ucraina a amuzat teribil milioane de utilizatori ai retelelor de socializare.

Suntem in anotimpul rece, astfel ca asemenea scene n-ar trebui sa mire pe nimeni. Totusi, ce i s-a intamplat unei tinere ucrainence n-are cum sa treaca neobservat, in conditiile in care temperaturile negative coroborate cu precipitatiile au dus la inghetarea completa a strazilor si trotuarelor din respectiva localitate.

In materialul video devenit viral, se poate vedea cum tanara cu rucsacul in spate incearca in zadar sa se deplaseze in directia dorita, suferind nenumarate cazaturi, chiar si atunci cand un binevoitor a incercat s-o ajute. In cele din urma, vazand ca nu poate inainta, fata a schimbat directia si a incercat sa traverseze strada, prilej de alte alunecari spectaculoase, gustate din plin de cei care au vazut imaginile.

