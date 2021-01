VIDEO Nimeni n-a mai facut asta pana acum. Copilul MINUNE care a socat planeta. Incredibil ce-a invatat la 7 ani

Cine ar avea curajul sa se urce la bordul unui avion pilotat de un copil de 7 ani? Ei bine, pentru micutul Graham Shema din Uganda nu e nici o problema sa duca la destinatie un aparat de zbor la fel cum o face orice pilot adult.

Vorbim despre un copil minune, care si-a uimit parintii inca din primii ani de viata, atunci cand a inceput sa rezolve probleme complexe de matematica. Mai departe, in 2019, cand avea numai 5 ani, Graham a inceput cursurile unei scoli de aviatie, lectii care in mod normal se fac de la 18 ani in sus.

All you need to know about Graham Shema the Seven-year-old Junior Ugandan ???????? Pilot ????‍✈️

???? : @trtworld pic.twitter.com/qubPmW1rKX