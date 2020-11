VIDEO De rasul lumii! Un PREOT nu s-a putut abtine in timpul unei slujbe. Enoriasii nu stiau ce sa creada

Un preot din Brazilia n-a reusit sa-si stapaneasca instinctele in timpul unei ceremonii religioase desfasurate online.

Ca multe alte lucruri, biserica s-a adaptat si ea in pandemie, iar unii preoti prefera sa-si tina slujbele in spatiul virtual, pentru a evita aglomerarile de oameni. Unul dintre acesti slujitori ai Domnului, brazilianul Fabricio Rodrigues a fost protagonistul unei scene comice, care cu siguranta i-a determinat pe enoriasi sa-si puna multe intrebari.

Pentru a asigura fundalul sonor, preotul a apelat la un muzician specialist la chitara, care s-a confruntat insa cu un mic accident tehnic, una dintre corzile sale rupandu-se. Cantaretul a continuat sa cante fara chitara, moment in care Fabricio a izbucnit in ras, eforturile de a-si ascunde criza de veselie fiind in zadar. Astfel, se poate vedea cum preotul sud-american isi inclina capul si se tine cu mana de piept, timp in care isi indeplineste cu greutate ritualul traditional.

