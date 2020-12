VIDEO Asta inseamna sa fii KAMIKAZE! Cum au fost surprinsi 2 soferi pe AUTOSTRADA, la interval de 24 de ore

Garda Civila din Spania a retinut in ultimele zile doi soferi care au pus in pericol atat viata lor, cat si a celorlalti prticipanti la trafic.

Sa circuli pe autostrada cu viteza mare si sa te trezesti cu un automobil venit din fata, pe timp de noapte, nu e un sentiment prea placut. Ei bine, desi pare greu de crezut, exista conducatori auto care isi permit fara nici o remuscare sa circule in sensul de mers interzis.

Intr-un interval de 24 de ore, la 5, respectiv 6 decembrie, politia spaniola a consemnat doua asemenea infractiuni majore comise pe autostrada A 49, in zona localitatilor Sevilla si Huelva. In ambele cazuri, fortele de ordine au fost sesizate prin apeluri facute la numarul de urgenta de soferii care si-au dat seama de pericolul de pe sosea. Evident, cei doi "kamikaze" au fost retinuti, in amandoua situatiile rezultatul alcoolemiei fiind unul condamnabil, de cel putin 3 ori peste limita admisa.

