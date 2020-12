VIDEO A venit TORTUL, dar nu stii cum sa-l tai? Ideea GENIALA care te va lasa cu gura cascata

Pe retelele de socializare circula un filmulet cu cea mai inedita metoda de a "transa" un tort la un eveniment festiv.

Traditionalul obicei in care cutitul si farfuria de plastic sunt nelipsite pare sa piarda teren. Asta pentru ca a aparut o metoda noua de taiere a tortului, bineinteles in portii aproximativ egale.

Videoclipul in cauza a fost postat pe TikTok si s-a bucurat de numerosi admiratori. Se poate vedea cum o tanara, pe numele ei Jules, aduce invitatilor tortul cu ocazia zilei sale de nastere (20 de ani), insa momentul neasteptat a venit dupa ce a suflat in lumanari. Astfel, in loc sa ia cutitul si sa taie feliile cu care suntem obisnuiti cu totii, Jules si-a luat partea din tort cu ajutorul unui pahar de vin, la fel cum au facut si ceilalti participanti la petrecere

