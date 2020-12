VIDEO A trait SPAIMA vietii ei. O femeie dansa in dormitor, iar cand s-a uitat pe geam a ramas incremenita

O sperietura groaznica traita de o americanca in propria casa a devenit virala pe retelele de socializare.

Hannah Viverette e numele tinerei care si-a impartasit experienta terifianta petrecuta intr-un moment de maxima relaxare. Astfel, Hannah inregistra un filmulet pentru TikTok, dansand pe ritmurile unei melodii, dar si-a intererupt brusc prestatia dupa ce a remarcat o silueta umana in dreptul geamului.

Cum la o asemenea scena nu se asteapta nimeni, Hannah a intrat in panica. "Cine esti, te cunosc? Pleaca din casa mea!" l-a intrebat ea pe intrusul ascuns in spatele perdelei. Cum n-a primit nici un raspuns, americanca a fugit spre scara blocului, alertandu-si si vecinii pentru a se simti mai in siguranta.

In cele din urma a fost descoperita si identitatea barbatului care a speriat-o de moarte pe Hannah Viverette. Este vorba despre un vecin de cartier, Angel Moises Rodriguez-Gomez (36 de ani), ccu care nu intrase deloc in contact in trecut. Acesta a fost retinut de politie si a fost acuzat de furt, hartuire și distrugere a proprietății.