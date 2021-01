USURARE pentru Walter Zenga. Fotomodelul pentru care si-a parasit SOTIA a sarit in apararea italianului

Antrenorul italian de 60 de ani a primit un sprijin moral din partea unei foste iubite, modelul Hoara Borselli.

Walter Zenga nu e lipsit de probleme personale in aceasta perioada, italianul anuntand recent ca divorteaza de romanca Raluca dupa un mariaj de 12 ani. In acelasi timp, a reizbucnit o discutie mai veche legata de faptul ca Walter si-a neglijat copiii (Nicolo si Andrea) proveniti din casnicia anterioara, cu Roberta Termalli.

In tot acest context nefavorabil, Walter Zenga a primit si o veste buna, mai exact o declaratie de sustinere de la Hoara Borselli, actrita si fotomodelul cu care s-a iubit o lunga perioada, dupa divortul de Termalli si pana s-o cunoasca pe Raluca.

"Am fost alaturi de el timp de 6 ani, a fost dragoste la prima vedere intre noi. Am un mare respect pentru el, imaginea in care e pus acum e una complet distorsionata", a declarat Hoara Borselli in cadrul unei emisiuni televizate.

"Locuiam in Statele Unite, dar luasem un apartament si la Milano pentru ca el sa-si poata vizita copiii. Abia astepta sa mearga acasa sa-i vada. Vad acum la el o furie si o suparare pe care le inteleg pana la un punct. Dar ar trebui sa transforme aceste sentimente in ceva mai constructiv", a adaugat fostul model in varsta de 44 de ani, in prezent actrita si star de televiziune.