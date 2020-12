Dezvaluiri emotionante ale lui Walter Zenga dupa un 2020 dificil! Ce a invatat din pandemie si cum se simte la 60 de ani 

Walter Zenga a vorbit despre modul in care i s-a schimbat viata in 2020.

Antrenorul a acordat un interviu pentru Pro TV in care a dezvaluit cum se simte la 60 de ani si care este cel mai mare regret pe care il are.

"Toata lumea imbatraneste. Asta este viata, insa depinde foarte mult cum imbatranim. Ma simt mai bine acum decat la 40 de ani. Varsta e doar un numar!

Sunt foarte multe lucruri bune pe care le-am facut si nu le voi uita niciodata. Dar sunt genul acela de om care nu se uita la ce a fost in trecut, ci ma concentrez doar pe prezent. Regrete? Poate ca au fost situatii in care m-am gandit: 'Oare de ce nu am facut invers?' Dar nu pot sa spun ca am regrete", a declarat Zenga.

Italianul a povestit si cum a fost anul 2020 pentru el, amintind si faptul ca Romania va fi intotdeauna in sufletul sau.

"As vrea sa sterg anul 2020 din viata mea. Am invatat foarte multe lucruri despre mine si despre lume. Si am invatat ca este cel mai rau atunci cand esti dezamagit.

Am stat in Italia in perioada de izolare, la Cagliari. Am invatat ca daca te simti bine cu tine, ai castigat tot in viata asta. Incerc sa ma simt bine azi. Azi este cel mai important. Timpul este cel mai frumos cadou pe care ni-l ofera viata.

Am spus mereu ca ma simt 50% roman, dar ca in realitate Milano este casa mea si la finalul carierei ma voi intoarce acolo", a adaugat Walter Zenga pentru Pro TV.