Un surfer MUSCAT de un rechin a scapat MIRACULOS. Urmele atacului sunt INFIORATOARE

Surfingul e una dintre activitatile sportive cele mai riscante, in primul rand din cauza posibilelor intalniri cu pradatorii marini.

O intamplare terifianta a avut loc in largul coastei din statul Oregon (SUA), un barbat a carui identitate n-a fost specificata fiind la un pas de a-si pierde viata dupa o repriza de surf la care "invitat" nepoftit a fost un rechin in cautarea hranei.

Norocul surferului respectiv a fost faptul ca rechinul l-a muscat de picior, dupa care a luat intre dinti placa de surf (asa cum se poate vedea in fotografie), astfel ca i-a dat timp victimei sa iasa din apa.

Ajutat si de alti surferi aflati in preajma, dar si de un salvamar, americanul a fost dus la spital fara ca viata sa-i fie pusa in pericol. Daca barbatul a scapat ieftin, doar cu rana de la picior, probabil ca placa de surf a devenit inutilizabila in viitor.

Tweet rechin surfing Citeste si: