Uluitor! Un barbat adoptat a aflat ca poate mosteni o avere de 200 de mlioane de lire dupa ce si-a cunoscut tatal

Simon Edwards (40 ani) a ramas uimit cand si-a cunoscut tatal natural!

Barbatul a incercat sa dea le dea de urma parintilor sai biologici, iar spre socul sau a aflat ca tatal sau este legendarul comentator de box, Bob Sheridan (76 ani), poreclit si 'The Colonel'.

Simon lucreaza ca steward pentru echipa Hitchin Town FC, insa tine legatura zilnic cu tatal sau, iar in curand urmeaza sa plece spre Las Vegas, acolo unde va locui in casa de 145 de milioane de lire sterline a lui Sheridan, anunta The Sun.

"Am visat intotdeauna sa ma intalnesc cu tatal meu. Ca fan al boxului, stiam exact cine este, deci pot spune ca vestea a venit ca un soc. E o placere sa il pot cunoaste.

Pentru alti oameni poate fi uimitor ca aceasta persoana faimoasa este tatal meu, insa pentru mine este fantastic ca stiu cine este parintele meu si tin legatura cu el. Probabil as fi la fel de uimit daca ar fi un instalator", a spus baiatul pentru Sun Sports.

Sheridan are o avere cotata la 200 de milioane de lire sterline, iar baiatul sau ar putea mosteni acesti bani.