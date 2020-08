Toata planeta il cunoaste, dar nimeni n-ar fi crezut ca e in stare de asa ceva! Miliardarul dement care si-a pus iubita sa-i violeze pe fiii sai pentru a-i 'face barbati'! Dezvlauiri complete

Toata povestea a aparut acum in presa!

Peter Nygard a vrut sa-si initieze baietii intr-un mod barbar! Si-a pus iubita sa-i abuzeze inca de cand erau doar niste copii! Miliardarul e fondatorul companiei Nygard International si e o celebritate mondiala. Canadianul si-a platit iubita pentru un ritual bolnav de initiere!

CBC sustine ca doi dintre fiii miliardarului l-au dat in judecata la un tribunal din New York sub aceeasi acuzatie. Incidentele ar fi avut loc cu doi dintre copiii lui Nygard (79 de ani), la 14 ani distanta.

"E unul dintre acele lucruri la care te uiti, apoi vezi ca se repeta. S-a petrecut acelasi lucru si cu fratele meu mai mic. Atunci m-a lovit ceea ce s-a intamplat, de fapt", a dezvaluit unul dintre fiii lui Nygard pentru sursa citata.

Ritualurile ar fi avut loc pe vremea in care cei doi baieti aveau 14, respectiv 15 ani.

"Clientul meu e socat de aceste acuzatii, despre care spune ca sunt complet false. Le respinge categoric. Acuzatiile sunt doar chestii generale, lipsesc detaliile. V-ati putea intreba de ce. Pentru clientul meu e clar, deoarece spune ca asa ceva nu s-a intamplat niciodata", a spus avocatul lui Nygard, Jay Prober, pentru CBC News.

