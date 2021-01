Toata lumea astepta sa afle MISTERUL. Era insarcinata cu al 5-lea copil si a murit din senin. Ce s-a intamplat cu VEDETA

Decesul fulgerator si neasteptat al influenceritei Emily Mitchell, la 36 de ani, a socat opinia publica din State la finalul anului trecut.

La 22 decembrie, inainte de Craciun, cand isi lua micul dejun in propria locuinta, americancei i s-a facut rau si a murit, sosirea si interventia paramedicilor fiind inutila. Si mai trist e faptul ca tragedia a fost una dubla, Emily fiind in acel moment insarcinata cu al cincilea sau copil, care a decedat si el.

Evident, nu putini au fost cei care s-au intrebat ce s-a intamplat cu organismul femeii cunoscute in special in spatiul online, unde administra un popular blog, The Hidden Way. Acum, cu acordul familiei, a fost facut public motivul mortii, Emily trecand in nefiinta din cauza unei embolii pulmonare, o afectiune data de un cheag de sange existent la nivelul plamanilor.

"Desi e o continua provocare pentru noi sa intelegem cum s-a petrecut asta, stim cu totii ca personalul medical a facut tot ce-a putut pentru a o ajuta. De aceea credem ca, pur si simplu, a fost timpul ei. Domnul a chemat-o acasa", a precizat familia indoliata prin intermediul paginii create pe platforma GoFundMe.