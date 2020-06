Sustinatorii teoriei cunspiratiei anunta SFARSITUL LUMII pe 21 iunie 2020! Calendarul Maya ar fi fost gresit, iar calculele s-au schimbat TOTAL! Cum comenteaza NASA

Din articol NASA infirma totul

Teoreticienii conspiratiei sustin ca celebrul calendar Maya ar fi fost realizat gresit, iar potrivit ultimelor descoperiri, sfarsitul lumii va veni in aproximativ o saptamana.

2020 a fost un an plin de evenimente negative, de la incendiile din Australia, la coronavirus si apoi la protestele violente din SUA.

Insa, sustinatorii teoriei conspiratiei anunta un lucru incredibil. Sfarsitul lumii va veni pe 21 iunie 2020.

Argumentul acestora este o o greseala de calcul facuta in celebrul calendar Maya.

Paolo Tagaloguin, un om de stiinta, sustine ca dupa ce s-au corectat greselile din calendar, data de 21 iunie 2020 ar trebui sa fie de fapt 21 decembrie 2012, data l-a care, de asemenea, s-a vehiculat ca va veni sfarsitul lumii.

"Urmand calendarul, suntem in mod tehnic in 2012. Numarul de zile pierdute intr-un an din cauza transferului in calendarul Maya este de 11 zile. Timp de 268 de ani in care s-a folosit calendarul (1752 - 2020) inmultit cu 11 zile, rezulta 2948 de zile, adica 8 ani", a scris omul de stiinta pe contul de Twitter, insa ulterior a sters postarea.

NASA infirma totul

NASA a comentat posibilul dezastru prevazut de calendarul Maya:

"Nabiru, o presupusa planeta descoperita de sumerieni s-ar indrepta spre Pamant. Aceasta catastrofa a fost prevazuta initial pentru luna mai 2003, dar cand nu s-a intamplat nimic, data pentru sfarsitul lumii a fost inaintata catre decembrie 2012 si legata de sfarsitul unuia dintre ciclurile calendarului Maya antic, de aici data de 21 decembrie 2012. Pentru orice afirmatii de dezastru sau schimbari dramatice din 2012, unde este stiinta? Unde este dovada?

Nu exista! Pentru toate afirmatiile fictive, indiferent daca sunt facute in carti, filme, documentare sau pe internet.

Nu exista dovezi credibile pentru vreuna dintre afirmatiile facute in sprijinul evenimentelor neobisnuite care au avut loc in 2012", au afirmat oficialii NASA, potrivit Daily Mirror.

Conspiracy theorists say Mayan calendar was wrong and 'world will end next week' https://t.co/8yWDwOmx2K pic.twitter.com/gbEgEnDJxH — Mirror Tech (@MirrorTech) June 12, 2020