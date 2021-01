SOC pentru una din marile VEDETE ale lumii. I-a EXPLODAT inventia cu aroma de ZONA INTIMA! Unde a avut loc TRAGEDIA

O lumanare parfumata dupa mirosul intim al actritei Gwyneth Paltrow a fost la un pasa sa produca o tragedie intr-o casa din Londra.

Americanca de 48 de ani a facut senzatie la inceputu lui 2020, atunci cand a lansat pe piata un produs inovator, mai precis o banala lumanare care sa emane insa un miros special, denumita ca atare "This Smells Like My Vagina". La un pret de 75 de dolari, nu stim cat de mult succes a avut Gwyneth cu ideea sa, cert fiind doar faptul ca acum se vorbeste despre podusul ei in intreaga lume, dar dintr-un alt motiv.

Conform presei britanice, o clienta care si-a dorit sa aiba in casa mirosul zonei intime a actritei a marturisit ca lumanarea respectiva a explodat si i-a produs un mic incendiu in locuinta. "Totul era ca un iad. Am reusit s-o iau si s-o arunc afara. Mi-ar fi putut arde casa. La momentul respectiv a fost ingrozitor, dar acum e distractiv cand ma gandesc ce a explodat in sufrageria mea", a declarat londoneza in cauza, Jody Thompson.