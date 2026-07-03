Emma Răducanu explică motivele retragerii de la Wimbledon: „E foarte greu de procesat”

Emma Răducanu (23 de ani) era programată să joace luni împotriva Antoniei Ruzic, pe Terenul 1, în meciul de deschidere de la Wimbledon. Totuși, pe fondul unor probleme fizice, sportiva a transmis că nu va mai putea lua startul în competiție.

Mesajul transmis fanilor

Într-o postare pe Instagram, britanica a oferit detalii despre situația medicală care a forțat-o să renunțe la turneul de Grand Slam de acasă.

„Salutare tuturor, nu-mi vine să cred că spun asta, dar, din păcate, a trebuit să mă retrag de la ediția din acest an a Wimbledonului. Am făcut tot posibilul pentru a încerca să ajung la linia de start mâine, dar, în urma unui ultim control efectuat în această seară, disconfortul pe care l-am gestionat s-a transformat într-o fractură. Am fost sfătuită de medici să mă opresc.

„Să joc la Wimbledon, în fața publicului de acasă, înseamnă totul pentru mine, așa că acest lucru este foarte greu de procesat. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și încurajări. Mai ales într-un astfel de moment, este inestimabil. Aștept cu nerăbdare să vă revăd când mă voi întoarce”, a spus Răducanu.

Problema medicală a apărut la scurt timp după parcursul de la turneul Queen's Club, desfășurat în urmă cu două săptămâni. Răducanu a ajuns acolo până în ultimul act, unde a pierdut în fața sportivei din Croația, Donna Vekic, scor 0-6, 6-7 (6).