Emma Răducanu explică motivele retragerii de la Wimbledon: „E foarte greu de procesat”

Emma Răducanu explică motivele retragerii de la Wimbledon: „E foarte greu de procesat” Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jucătoarea britanică a detaliat motivele din spatele retragerii sale de la turneul londonez.

TAGS:
WimbledonWTATenis WTAemma raducanu
Din articol

Emma Răducanu (23 de ani) era programată să joace luni împotriva Antoniei Ruzic, pe Terenul 1, în meciul de deschidere de la Wimbledon. Totuși, pe fondul unor probleme fizice, sportiva a transmis că nu va mai putea lua startul în competiție.


  • Emma raducanu finala queens 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mesajul transmis fanilor

Într-o postare pe Instagram, britanica a oferit detalii despre situația medicală care a forțat-o să renunțe la turneul de Grand Slam de acasă.

„Salutare tuturor, nu-mi vine să cred că spun asta, dar, din păcate, a trebuit să mă retrag de la ediția din acest an a Wimbledonului. Am făcut tot posibilul pentru a încerca să ajung la linia de start mâine, dar, în urma unui ultim control efectuat în această seară, disconfortul pe care l-am gestionat s-a transformat într-o fractură. Am fost sfătuită de medici să mă opresc.

„Să joc la Wimbledon, în fața publicului de acasă, înseamnă totul pentru mine, așa că acest lucru este foarte greu de procesat. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și încurajări. Mai ales într-un astfel de moment, este inestimabil. Aștept cu nerăbdare să vă revăd când mă voi întoarce”, a spus Răducanu.

Problema medicală a apărut la scurt timp după parcursul de la turneul Queen's Club, desfășurat în urmă cu două săptămâni. Răducanu a ajuns acolo până în ultimul act, unde a pierdut în fața sportivei din Croația, Donna Vekic, scor 0-6, 6-7 (6).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
În ciuda acuzațiilor aduse familiei Pașca din Bihor, alți pacienți au venit să stea în cămin, trimiși de angajați din spitale
În ciuda acuzațiilor aduse familiei Pașca din Bihor, alți pacienți au venit să stea în cămin, trimiși de angajați din spitale
ARTICOLE PE SUBIECT
Emma Răducanu s-a retras de la Wimbledon 2026. Care e motivul
Emma Răducanu s-a retras de la Wimbledon 2026. Care e motivul
Emma Răducanu, „desființată” înainte de Wimbledon de fostul număr 4 ATP din Marea Britanie
Emma Răducanu, „desființată” înainte de Wimbledon de fostul număr 4 ATP din Marea Britanie
Emma Răducanu, învinsă la Queen's de una dintre cele mai atrăgătoare jucătoare din circuit!
Emma Răducanu, învinsă la Queen's de una dintre cele mai atrăgătoare jucătoare din circuit!
ULTIMELE STIRI
Gestul făcut de Cristiano Ronaldo la hotelul din Toronto în miez de noapte, în fața fanilor
Gestul făcut de Cristiano Ronaldo la hotelul din Toronto în miez de noapte, în fața fanilor
ACUM | Argentina - Capul Verde 1-1. Revelației Mondialului marchează împotriva lui Messi
ACUM | Argentina - Capul Verde 1-1. Revelației Mondialului marchează împotriva lui Messi
Lionel Messi scrie istorie la Miami: a marcat și împotriva Capului Verde la Cupa Mondială
Lionel Messi scrie istorie la Miami: a marcat și împotriva Capului Verde la Cupa Mondială
Au deturnat mutarea rivalei! Pe cine aduce Inter cu 23 de milioane pentru flancul drept
Au deturnat mutarea rivalei! Pe cine aduce Inter cu 23 de milioane pentru flancul drept
Imagini emoționante la Cupa Mondială: de ce a plâns Mohamed Salah după meciul cu Australia
Imagini emoționante la Cupa Mondială: de ce a plâns Mohamed Salah după meciul cu Australia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Dramatism uriaș în Portugalia - Croația: FIFA a venit cu un comunicat după golul anulat din minutul 90+13

Dramatism uriaș în Portugalia - Croația: FIFA a venit cu un comunicat după golul anulat din minutul 90+13

Portughezii au descris într-un singur cuvânt meciul cu Croația: ”E cel mai potrivit, altul nu există”

Portughezii au descris într-un singur cuvânt meciul cu Croația: ”E cel mai potrivit, altul nu există”

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

"Atletico și-a dat acordul!" Horațiu Moldovan a găsit echipă și va juca în cupele europene

"Atletico și-a dat acordul!" Horațiu Moldovan a găsit echipă și va juca în cupele europene

Disputat de FCSB, Dinamo și Rapid, decarul ”autentic” a ales și a semnat deja contractul!

Disputat de FCSB, Dinamo și Rapid, decarul ”autentic” a ales și a semnat deja contractul!



Recomandarile redactiei
ACUM | Argentina - Capul Verde 1-1. Revelației Mondialului marchează împotriva lui Messi
ACUM | Argentina - Capul Verde 1-1. Revelației Mondialului marchează împotriva lui Messi
Lionel Messi scrie istorie la Miami: a marcat și împotriva Capului Verde la Cupa Mondială
Lionel Messi scrie istorie la Miami: a marcat și împotriva Capului Verde la Cupa Mondială
MM Stoica a vrut să facă 700 de km pentru un transfer: ”Mă urc în mașină și vin!” Negocierile au luat o turnură neașteptată
MM Stoica a vrut să facă 700 de km pentru un transfer: ”Mă urc în mașină și vin!” Negocierile au luat o turnură neașteptată
Varga poate da lovitura! Jucătorul lui CFR Cluj, dorit în Serie A. Negocierile au început deja
Varga poate da lovitura! Jucătorul lui CFR Cluj, dorit în Serie A. Negocierile au început deja
Gestul făcut de Cristiano Ronaldo la hotelul din Toronto în miez de noapte, în fața fanilor
Gestul făcut de Cristiano Ronaldo la hotelul din Toronto în miez de noapte, în fața fanilor
Alte subiecte de interes
Andy Murray s-a retras de la Wimbledon! "Dezamăgire profundă"
Andy Murray s-a retras de la Wimbledon! "Dezamăgire profundă"
Emma Răducanu, revenire de senzație la Wimbledon! Victorie în două seturi pentru britanică
Emma Răducanu, revenire de senzație la Wimbledon! Victorie în două seturi pentru britanică
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Coco Gauff a plâns în hohote, după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Astea sunt regulile"
Coco Gauff a plâns în hohote, după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Astea sunt regulile"
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

stirileprotv Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

stirileprotv Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

stirileprotv Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!