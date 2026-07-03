Au deturnat mutarea rivalei! Pe cine aduce Inter cu 23 de milioane pentru flancul drept

Inter Milano accelerează negocierile pentru a-și asigura flancul drept al apărării. După ce l-a pierdut pe Denzel Dumfries , conducerea nerazzurrilor s-a reorientat rapid pe piața transferurilor. Potrivit Gazzetta dello Sport, alesul milanezilor este internaționalul israelian Anan Khalaili (21 de ani), legitimat în prezent la Union Saint-Gilloise .

Acord iminent între cluburi

Napoli ajunsese anterior la un consens cu fotbalistul, însă blocajul financiar al clubului condus de Aurelio De Laurentiis, care trebuie să vândă înainte de a aduce jucători noi, le-a permis celor de la Inter să intervină decisiv. Discuțiile cu gruparea din Belgia sunt într-un stadiu avansat. Deși Saint-Gilloise solicita inițial peste 25 de milioane de euro, părțile sunt pe punctul de a bate palma pentru o sumă fixă de aproximativ 23 de milioane de euro, la care se vor adăuga unele bonusuri de performanță.

Extrema dreaptă a acceptat deja oferta venită de la Milano, fiind de acord cu un angajament pe cinci sezoane și un salariu de peste 1,5 milioane de euro anual. Borussia Dortmund s-a interesat la rândul ei de situația jucătorului, dar formația din Serie A a rămas în pole-position. Mutarea respectă perfect politica noilor patroni de la Oaktree, Khalaili fiind un jucător tânăr, cu o marjă importantă de progres.

Directorul sportiv Piero Ausilio a vorbit despre campania de achiziții și a transmis: „Palestra? Pentru el a existat o ofertă importantă. Nico Paz? Nu s-a făcut niciodată nimic”.