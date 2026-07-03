Au deturnat mutarea rivalei! Pe cine aduce Inter cu 23 de milioane pentru flancul drept

Au deturnat mutarea rivalei! Pe cine aduce Inter cu 23 de milioane pentru flancul drept Fotbal extern
SPORT.RO
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Formația milaneză este aproape să semneze cu Anan Khalaili de la Union Saint-Gilloise, după ratarea altor ținte. Jucătorul israelian ar urma să primească un contract valabil pe 5 ani.

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Anan KhalailiInter Milanocristi chivu
Din articol

Inter Milano accelerează negocierile pentru a-și asigura flancul drept al apărării. După ce l-a pierdut pe Denzel Dumfries, conducerea nerazzurrilor s-a reorientat rapid pe piața transferurilor. Potrivit Gazzetta dello Sport, alesul milanezilor este internaționalul israelian Anan Khalaili (21 de ani), legitimat în prezent la Union Saint-Gilloise.

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Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
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Acord iminent între cluburi

Napoli ajunsese anterior la un consens cu fotbalistul, însă blocajul financiar al clubului condus de Aurelio De Laurentiis, care trebuie să vândă înainte de a aduce jucători noi, le-a permis celor de la Inter să intervină decisiv. Discuțiile cu gruparea din Belgia sunt într-un stadiu avansat. Deși Saint-Gilloise solicita inițial peste 25 de milioane de euro, părțile sunt pe punctul de a bate palma pentru o sumă fixă de aproximativ 23 de milioane de euro, la care se vor adăuga unele bonusuri de performanță.

Extrema dreaptă a acceptat deja oferta venită de la Milano, fiind de acord cu un angajament pe cinci sezoane și un salariu de peste 1,5 milioane de euro anual. Borussia Dortmund s-a interesat la rândul ei de situația jucătorului, dar formația din Serie A a rămas în pole-position. Mutarea respectă perfect politica noilor patroni de la Oaktree, Khalaili fiind un jucător tânăr, cu o marjă importantă de progres.

Directorul sportiv Piero Ausilio a vorbit despre campania de achiziții și a transmis: „Palestra? Pentru el a existat o ofertă importantă. Nico Paz? Nu s-a făcut niciodată nimic”.

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