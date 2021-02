Si-a scos iubita la vanzare de Ziua Indragostitilor! Incredibil ce i s-a oferit in schimb. Fanii vedetei au luat foc

Un faimos youtuber a creat polemica in spatiul virtual cu o postare in care glumeste pe seama iubitei sale fotomodel.

Luisito Comunica e numele de scena al unui mexican care are o sumedenie de adepti pe internet, mai exact 35 de milioane de fani pe Youtube si peste 23 pe Instagram. Pasionat al calatoriilor excentrice, barbatul a plecat impreuna cu partenera sa venezueleanca, Ary Tenorio, tocmai in Africa, in Kenya si Sudan, cu scopul precis de a cunoaste oamenii si obiceiurile din respectivele locuri.

In preajma Zilei Indragostitilor, Luisito a facut insa o gluma care n-a fost gustata de toata lumea, starnind indignare in special in randul miscarilor feministe. Astfel, la o intalnire cu cativa africani, mexicanul i-a permis partenerei sale sa se fotografieze cu acestia, iar poza a fost pusa pe retelele sociale cu o remarca usor neinspirata.

"Mi-au dat mai mult de 100 de vaci pentru Arisita", a scris youtuberul, sud-americanca intrand si ea in acest joc de-a vanzarea, o practica sexista si sclavagista care nu e vazuta cu ochi buni in zilele noastre.