Si-a cumparat o casa plina de "vechituri" si a inceput sa faca ordine. Descoperirea care i-a schimbat viata barbatului

Un youtuber si vanator de antichitati a pus mana, fara sa vrea, pe o adevarata comoara.

Alex Archbold e barbatul care si-a cumparat la finalul anului trecut o locuinta plina de lucruri vechi, care i-a apartinut unei profesoare de pian care decedase. Alex o stia pe profesoara respectiva de mai multi ani, cand i-a cumparat si o masina (un Cadillac de epoca) astfel ca a obtinut un pret foarte bun pentru achizitia sa, platind in schimbul casei doar 6.500 de euro.

Ideea vanatorului de antichitati era sa revanda la un moment dat proprietatea, gandindu-se ca pianul si celelalte lucruri vechi ar putea duce pretul undeva spre 10.000 de dolari. "Am fost surprins sa aflu ca nu este cazul", a recunoscut el cu umor dupa ce intreaga poveste a rasuflat in presa din Canada.

"Faceam curatenie in camera din fata si, la un moment dat, a cazut o bara de argint de 3 kilograme. Era ascunsa printre reviste si celelalte lucruri aflate in dezordine", a povestit Alex. De asemenea, in casa mai erau si alte lucruri de valoare adunate de profesoara de-a lungul timpului, printre care bijuterii, bancnote vechi, imbracaminte de lux si obiecte de arta. Facand bilantul celor descoperite, expertii i-au transmis lui Alex Archbold ca suma de bani pe care ar putea s-o obtina e de cel putin 400.000 de euro, mult peste ce se astepta el.

