Scandal URIAS in Statele Unite! The Weeknd a declarat RAZBOI premiilor Grammy! Ce l-a infuriat pe artist

Nominalizarile pentru cel mai important premiu din industria muzicala au fost anuntate.

In cadrul unei festivitati online, au fost anuntati candidatii care se vor lupta pentru premiile Grammy 2021. Surpriza de proportii a fost faptul ca artistul The Weeknd nu reusit sa prinda nici macar o singura nominalizare, cu toate ca melodia sa "Blinding Lights" este cel mai mare hit in topurile acestui an.

La auzul vestii, artistul canadian a avut o reactie nervoasa pe Instagram, acolo unde a scris: "The Grammys ramane corupt. Imi esti dator, mie, fanilor si industriei transparente."

La polul opus, artistul care a reusit cele mai multe nominalizari este Beyonce, care va concura la nu mai putin de 9 trofee. Beyonce este in topul castigatorilor Grammy cu 24 de premii. Cantareata este urmata de Taylor Swift, Dua Lipa si Roddy Ricch, care au cate sase nominalizari.

Cea de-a 63-a editie a galei premiilor Grammy va avea loc pe 31 ianuarie 2021.

Lista cu o parte din nominalizarile Grammy 2021:

Pentru piesa anului: "Black Parade" – Beyonce, "The Box" – Roddy Ricch, "Cardigan" – Taylor Swift, "Circles" – Post Malone, "Don’t Start Now" – Dua Lipa, "Everything I Wanted" – Billie Eilish, "I Can’t Breathe" – H.E.R., şi "If The World Was Ending" – JP Saxe feat. Julia Michaels.

Inregistrarea anului: "Black Parade" – Beyonce, "Colors" – Black Pumas, "Rockstar" – DaBaby feat. Roddy Ricch, "Say So" – Doja Cat, "Everything I Wanted" – Billie Eilish, "Don’t Start Now" – Dua Lipa, "Circles" – Post Malone si "Savage" – Megan Thee Stallion feat. Beyonce.

Cel mai bun artist: Ingrid Andress, Phoebe Bridgers, Chika, Noah Cyrus, D Smoke, Doja Cat, Kaytranada şi Megan Thee Stallion.

Cea mai buna prestatie Pop Solo: "Yummy" – Justin Bieber, "Say So" – Doja Cat, "Everything I Wanted" – Billie Eilish, "Don’t Start Now" – Dua Lipa, "Watermelon Sugar" – Harry Styles, "Cardigan" – Taylor Swift.

Cel mai bun album Pop: "Changes" – Justin Bieber, "Chromatica" – Lady Gaga, "Future Nostalgia" – Dua Lipa, "Fine Line" – Harry Styles şi "Folklore" – Taylor Swift.

Cea mai buna prestatie Rock: "Shameika" – Fiona Apple, "Not" – Big Thief, "Kyoto" – Phoebe Bridgers, "The Steps" – HAIM, "Stay High" – Brittany Howard şi "Daylight" – Grace Potter.

Cel mai bun album Rock: "A Hero’s Death" – Fontaines D.C., "Kiwanuka" – Michael Kiwanuka, "Daylight" – Grace Potter, "Sound & Fury" – Sturgill Simpson sau "The New Abnormal" – The Strokes.

Cel mai bun album R&B: "Happy 2 Be Here" – Ant Clemons, "Take Time" – Giveon, "To Feel Love/D" – Luke James, "Bigger Love" – John Legend şi "All Rise" – Gregory Porter.