Scandal monstru in Anglia! Fratele lui Ryan Giggs isi acuza fosta sotie ca l-a inselat cu 10 fotbalisti

Dupa ce in urma cu cativa ani s-a aflat de idila dintre Ryan Giggs si cumnata sa, acum "pagubitul" iese din nou la atac.

Conform The Sun, Rhodri Giggs spune ca fosta lui sotie, Natasha Lever, s-a culcat cu 10 fotbalisti, incluzandu-l aici si pe fratele sau, Ryan. Divortul dintre cei doi a venit in 2013, dupa 10 ani de casnicie, la doi ani dupa ce fostul fotbalist al lui Manchester United a recunoscut fapta.

"Pot sa numesc 10 fotbalisti cu care ea a fost. Dupa ce s-a intamplat totul, am mers in Portugalia alaturi de doi prieteni si cand ne-am dus la un bar, unul dintre baieti nu a intrat cu noi. Am vazut cum se inchide usa si am realizat ce se intampla. Toti pot face asta. Toata lumea inseala pe toata lumea. Poate sa fie chiar prietenul tau. Asta e situatia. Ryan merita sa fie pus pe un piedestal pentru cariera pe care a avut-o, dar a ruinat totul cand a facut ce a facut", a spus Rhodri Giggs.

Barbatul spune ca primul lucru pe care l-a facut cand a aflat a fost sa faca un test ADN copilului pe care il aveau impreuna. Rhodri mai marturiseste ca Ryan nu si-a cerut scuze nici pana in ziua de azi, iar cu mama fosta sotie pastreaza o relatie decenta, insa doar datorita copilului pe care il au impreuna.