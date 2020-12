S-a OTRAVIT exact ca si Cristi Borcea! MEGA-artistul care a fost la un pas de moarte. Cine l-a salvat

Problema medicala cu care s-a confruntat mult timp fostul actionar dinamovist a pus stapanire si pe unul dintre cei mai cunoscuti cantareti.

Fost membru al trupei Take That, britanicul Robbie Williams (46 de ani) a recunoscut in cel mai recent interviu ca viata sa i-a fost pusa in pericol de nivelul mare de mercur pe care il avea in organism.

La noi, cu un caz similar s-au confruntat in trecut atat Cristi Borcea cat si fosta sotie a acestuia, Mihaela, cantitatea de mercur suplimentar din corpul lor fiind de aproape 9 ori mai mare.

Revenind la Robbie Williams, acessta a descoperit si motivul otravirii, sustinand ca de vina e mancarea pe baza de peste si fructe de mare. "Mancam peste de doua ori pe zi", a precizat artistul. "Slava Domnului, pentru ca puteam sa mor din cauza asta. M-am testat la insistentele sotiei, ea face tot timpul fel de fel de analize", a completat Robbie Williams.