Ruptura totala in Casa Regala! Regina, dezamagita de Harry dupa dezvaluirile facute! Anuntul presei din Marea Britanie

Confesiunile Printului Harry au starnit reactii de dezamagire in randul familiei lui.

Relatia lui Harry cu Familia Regala este extrem de tensionata, dupa dezvaluirile facute de acesta in interviul acordat lui Oprah.

In seria-documentar 'The Me You Can't See', Harry si-a acuzat familia de 'neglijenta totala' si sustine ca tatal sau l-a lasat sa 'sufere' atunci cand era copil in fata presei.

Mirror anunta ca Regina Marii Britanii nu a fost deloc incantata de confesiunile lui Harry, dupa cum a dezvaluit o sursa apropiata.

"Bunica lui Harry a luat personal totul si este extrem de suparata pe ceea ce Harry a spus, in special pe comentariile despre modul in care Charles l-a crescut, sugerand ca nu stie sa faca mai bine din cauza ca la fel a fost si el crescut. A fost o perioada extrem de suparatoare", a spus un apropiat pentru sursa citata.