Reteta unui MILIONAR de succes! 'Salbaticul' Dan Bilzerian, despre AVEREA sa impresionanta: "Sunt un fel de Bill Gates!" De unde a obtinut banii

Dan Bilzerian sau 'Regele Instagramului' este unul dintre cei mai in voga oameni de pe retelele de socializare.

Cu o avere de peste 200 de milioane de dolari si cu peste 32 de milioane de urmaritori pe Instagram, Dan Bilzerian traieste o viata de vis.

'Regele Instagramului' este inconjurat mereu de fete frumoase si a dezvaluit cum i-au explodat conturile din banca.

Tatal sau, Paul Bilzerian, a fost un comerciant corporativ pe celebrul Wall Street si a infiintat fonduri de incredere pentru ca cei doi fii ai sai, Dan si Adam, sa traiasca o viata buna. Nu se stie suma exacta care le-a fost asigurata celor doi, insa cu siguranta nu a fost una de neglijat. Paul Bilzerian, tatal sau infractor, a pagubit statul american cu peste 60 de milioane de dolari in 1993 si in 2014 a restitut doar 3.7 milioane de dolari din toata suma.

Dan Bilzerian a refuzat sa spuna exact cat de mult l-au ajutat banii primiti mostenire de la tatal sau, insa spune ca averea sa se datoreaza in mare parte pokerului.

Bilzerian spune ca a jucat poker pe mize foarte mari si s-a autointitulat 'Bill Gates al pokerului'.

"Daca te uiti la poker ca la o afacere, as spune ca sunt Bill Gates. Am castigat peste 50 de milioane de dolari jucand poker. Cine dracu a mai facut asta?!", spune Bilzerian potrivit Daily Star.

El a inceput sa joace poker pe vremea cand studia la Universitatea din Florida.

"Odata mi-am pierdut toti banii. Am vandut niste arme, am transformat 750 de dolari in 10.000 de dolari, am zburat la Vegas, am transformat 10.000 in 187.000 de dolari", mai spune Bilzerian.

Dan Bilzerian a jucat poker cu numeroase vedete de la Hollywood, inclusiv Tobey Maguire sau Nick Cassavetes. In 2013 a jucat chiar si intr-un film ca jucator de poker, alaturi de Mark Wahlberg.