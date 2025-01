Răzvan Raț face show în Maldive!

Răzvan Raț, membru în Consiliul de Administrație de la Genoa



Miercuri, 18 decembrie, Genoa a anunțat că Dan Șucu este noul proprietar al clubului, după ce a plătit 40 de milioane de euro pentru aproximativ 77% din acțiuni. Cel care este acționar majoritar și la Rapid nu va fi singurul român în conducerea clubului din Liguria.



Într-un interviu pentru PRO TV, Răzvan Raț a anunțat că este deja membru în Consiliul de Administrație de la Genoa: "Voi fi cel care se va ocupa de partea sportivă a ceea ce înseamnă clubul Genoa".



"Nu știu dacă e prea mult spus, dar cred că se scrie istorie. Cred că nu a mai fost niciodată un acționar român într-un club din top 5 campionate ale Europei. Serie A cred că este în primele trei. Este un lucru pe care foarte puțini se așteptau să-l audă și sunt foarte mândru că a fost ținut secret așa cum a trebuit. Toată lumea a aflat atunci când a trebuit.



Este adevărat, eu sunt omul de legătură. Se știe că am o relație foarte bună cu cei de la Genoa, îi știu de foarte mult timp. Am avut și alte contacte cu ei în ceea ce privește transferul lui Drăgușin, apoi încercarea de a-l împrumuta pe Melegoni. După aceea, s-a ivit nevoia clubului Genoa de a supraviețui și așa am ajuns să vin cu ideea asta pentru domnul Șucu. În afară de relația mea de prietenie cu Dan Șucu, eu cred că este omul potrivit pentru a fi un patron de club. De ce? Pentru că vede business și înțelege foarte mult business-ul. Fotbalul este un business destul de aparte și destul de special.



Mai am și alți oameni potenți, oameni care puteau să fie în locul domnului Șucu, dar cred că am propus această afacere omului care trebuie. Ideea domnului Șucu este de a crea sinergii între cluburi. La început, discuția era despre cum ar putea Rapid să colaboreze cu alte cluburi. Mai departe, s-a întâmplat să existe această oportunitate, să poată să facă această infuzie de capital și să fie acționar la un alt club. La început, ideea era de a crea o anumită colaborare cu cât mai multe cluburi. Mai departe, dacă se poate să fie și proprietate sau acționar în acele cluburi, cu atât mai bine pentru că se pot crea foarte multe sinergii. Modelul de business există, vezi City Group, vezi fostul 777, vezi cei de la Leipzig. Modelul acesta de business funcționează", a mai spus Răzvan Raț, pentru PRO TV.