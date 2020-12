OMS a facut MARELE ANUNT! Singura persoana din lume IMUNA la coronavirus. Nu-ti imaginezi cine este

In plina pandemie cu coronavirus, un oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a facut un anunt asteptat de intreaga lume.

Primele Sarbatori de Iarna petrecute in criza sanitara au fost anticipate de OMS, una dintre cele mai importante institutii in lupta cu Covid-19. Astfel, in cadrul unei conferinte de presa, Maria Van Kerkhove a tinut sa-i asigure pe toti copiii care il asteapta pe Mos Craciun ca acesta din urma n-are cum sa fie infectat cu coronavirus, desi se afla in grupa persoanelor cu risc, astfel ca micutii isi vor primi darurile la fel ca in fiecare an.

Santa Claus is coming to town ... even in 2020. WHO official @mvankerkhove had a special message for children worrying about his health. ???? pic.twitter.com/eeXLSOqcsz — Brut America (@brutamerica) December 15, 2020

"Mos Craciun este foarte bine si e foarte ocupat în acest moment. Am avut o discutie cu el si este imun la acest virus", a explicat Maria Van Kerkhove. Tot ea a precizat ca toate statele lumii isi vor deschide spatiile aeriene in seara de Craciun pentru a nu exista piedici suplimentare in distribuirea cadourilor.

Totusi, oficialul OMS le-a atras atentia copiilor sa respecte distantarea sociala fata de Mos Craciun si toate celelalte masuri de protectie pentru a ingreuna raspandirea bolii.

