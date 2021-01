O tanara a vrut sa se laude cu INELUL de logodna, dar a starnit FURTUNA! Incredibil ce SECRET ascundea bijuteria

O viitoare mireasa a carei identitate a ramas ascunsa si-a atras un val de critici cu privire la materialul inelului de logodna.

"E unul dintre cele mai nerespectuoase lucruri pe care le-am vazut vreodata", a spus unul dintre cei care si-au exprimat indignarea in legatura cu bijuteria inedita de pe degetul femeii. In locul unor diamante sau a altor pietre pretioase, asa cum se intampla de obicei, inelul respectiv a fost creat dintr-un os uman lustruit foarte bine.

Multi s-au intrebat chiar cum a ajuns femeia in posesia oaselor si daca nu cumva acest lucru ar trebui sanctionat intr-un fel. In acest sens, demn de mentionat e amanuntul ca, in Statele Unite, cumpararea si vanzarea de oase pot fi considerate actiuni legale, in functie de legislatia locala a fiecarui stat in parte.

De asemenea, printre comentariile critice, viitoarea mireasa s-a trezit si amenintata, mai precis avertizat ca va fi bantuita pe viitor de spiritul oaselor cu care se mandreste.