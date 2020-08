O renumita actrita de filme pentru adulti, dezvaluiri de pe platourile de filmare! Ce o enerveaza cel mai mult la partenerii sai 

Paige Owens a facut o serie de dezvaluiri legate de cariera sa.

Tanara de 23 de ani a lucrat ca ospatarita pana a decis sa mearga pe un alt drum si s-a reprofilat in industria filmelor pentru adulti. Paige a povestit cum a decis sa faca trecerea, dar si ce o deranjeaza la partenerii sai pe platourile de filmare, intr-o sesiune de intrebari pe Reddit.

"Am castigat 500$ de la prima mea experienta cu camera web, eram ospatarita atunci si am castigat intr-o zi cat luam intr-o luna. Sunt in industrie de mai bine de doi ani.

Imi place sa imi creez singura continutul, am explorat mult aceasta latura a mea recent. Pe platouri ma irita oamenii egoisti. Atunci cand cineva este extrem de plin de el ma enerveaza pe loc", a spus tanara.