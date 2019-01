O femeie a batut un taximetrist si i-a furat masina dupa ce a aflat cat ii cere pe cursa! Pedeapsa pe care o risca acum

Caz incredibil petrecut in Rusia.

O femeie in varsta de 27 de ani din Moscova l-a luat la bataie pe un taximetrist, iar apoi i-a furat masina. Femeaia s-a enervat cand a aflat cat ii cere taximetristul pentru o cursa.



Presa rusa nu a reusit sa afle suma de la care a pornit conflictul. Politia a retinut-o pe tanara care risca acum o pedeapsa de pana la 5 ani de inchisoare.



"In urma conflictului verbal, faptasul a agresat soferul de taxi, apoi a plecat cu masina de la fața locului", se arata in scurtul comunicat remis presei de politia din Moscova.