Nu mai e nici un MISTER! Aparitiile ciudate care au socat lumea au o explicatie SIMPLA. Si in Romania s-a intamplat asta!

Enigma referitoare la misterioasele bucati de metal aparute de nicaieri in mai multe zone ale globului a fost elucidata.

Primul monolit de acest gen a fost descoperit la finalul lunii noiembrie, in mijlocul unui desert din SUA, iar apoi, surprinzator, o piesa similara a aparut chiar in Romania, pe un deal de langa Piatra-Neamt. Evident, s-au purtat multe discutii despre aceste obiecte, cu atat mai mult cau cat bucatile de metal dispareau a doua zu, fiind lansata pe piata inclusiv varianta unei vizite extraterestre.

Suspansul se pare insa ca s-a incheiat, jurnalistii de la New York Times sustinand ca autorii acestor opere de arta pot fi gasiti pe un cont de Instagram, The Most Famous Artist, unde se poate vedea inclusiv procesul de asamblare si plasare a monolitilor. Conform sursei citate, acest grup de artisti isi are sediul in statul american New Mexico, iar monolitii sunt vanduti in schimbul a 37.000 de euro. Pana acum s-au gasit 5 astfel de monoliti misteriosi, semn ca profitul artistilor americani este unul considerabil.

Tweet mister monolit Citeste si: