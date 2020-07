Nici in FILME nu vezi asa ceva! Fotbalistul anonim devenit SUPER-EROU. A prins un copil de 3 ani aruncat de mama sa de la etaj! Blocul era IN FLACARI

Philip Blanks, un fost jucator de fotbal american, a reusit interventia vietii, dar nu pe teren, ci pe strada.

Eroism e putin spus despre gestul lui Blanks despre care vorbeste intreaga America. Povestea impresionanta s-a petrecut intr-un cartier de locuinte din orasul Phoenix, in preajma unui bloc in care a izbucnit un incendiu.

Pe imaginile difuzate de presa de peste Ocean se poate observa un apartament in flacari si doi barbati care se repezesc sa prinda un obiect cazator, care era, de fapt, un copil de 3 ani pe care mama sa l-a aruncat in disperare de cauza. Cel care a reusit sa evite contactul micutului cu asfaltul a fost Philip Blanks, care si-a folosit din plin calitatile dobandite ca jucator de fotbal american, in timpul liceului.

"N-am avut timp sa ma gandesc, a fost vorba de instinct. Copilul a fost aruncat de cineva si s-a invartit in aer ca o elice. Capul lui a cazut pe cotul meu. Deci, a fost o aterizare perfecta", a marturisit ulterior Philip. Pe langa faptul ca s-a antrenat in tinerete prinzand mingi de fotbal, Blanks a facut parte si din trupele de marina.

"Nu ma vad ca un erou. Am fost pregatit sa protejez oamenii", a precizat americanul care a salvat miraculos viata copilului.

Din pacate, vestea trista e ca mama copilului n-a supravietuit incendiului. "Ea a fost adevarata eroina, a facut sacrificiul suprem pentru copilul ei", a subliniat Philip Blanks.