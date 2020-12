Ne-au contactat EXTRATERESTRII? Semnalul sonor care i-a pus in ALERTA pe specialisti

O echipă de astronomi de la Universitatea Cornell (New York) au anuntat detectarea unor semnale radio de pe o exoplaneta.

Cei care cred in existenta extraterestrilor au acum un motiv in plus sa-si sustina ideile, asta pentru ca membrii unei echipe de cercetare a spatiului s-au confruntat in premiera absoluta cu niste emisii radio provenite de la o planeta extrem de indepartata, aflata in afara sistemului solar.

Tau Bootes se numeste planeta analizata de americani si despre care se crede ca ar fi emis asemenea semnale radio. "Noi consideram ca este vorba de o emisie produsa chiar de planeta. Pornind de la puterea si polarizarea semnalului radio si de la campul magnetic al planetei, am ajuns la concluzia ca datele sunt compatibile cu predictiile teoretice", a spus astronomul Jake Turner.

Insă Turner şi colegii săi nu sunt complet siguri, astfel ca au solicitat desfăşurarea de observaţii suplimentare asupra acestui sistem stelar aflat la 51 de ani lumină de Soare, în constelaţia Bootes.

