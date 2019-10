N-o sa ghicesti niciodata! Cum arata si cu ce se ocupa fiica lui El Chapo, temutul traficant mexican. FOTO

Din articol VEZI CUM ARATA FIICA LUI EL CHAPO IN GALERIA FOTO

Alejandrina Guzman Salazar e fiica a lui Joaquin Guzman Loera, poreclit "El Chapo".

Cu El Chapo inchis pe viata, afacerile cartelului Sinaloa au fost preluate de fiul acestuia, insa armata mexicana si agentia americana antidrog sunt pe urmele sale si au demarat o adevarata operatiune de vanatoare. Jesus Alfredo Guzman Salazar este primul pe lista celor mai cautate persoane de DEA (agentia americana antidrog), iar armata mexicana patruleaza pe strazile din Sinaloa ca sa-l captureze si sa-l extradeze in SUA pentru judecata.

Intre timp, fiica lui El Chapo a ales o viata complet diferita. Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, fiica lui El Chapo cu prima sotie, a absolvit medicina si si-a deschis o linie de haine inspirata din viata tatalui ei. "El Chapo 701" e un magazin online, dar si fizic in Guadalajara. Cifra 701 vine de la pozitia ocupata de El Chapo in topul celor mai bogate persoane din lume alcatuit de revista Forbes in 2009.

Culmea, o parte din incasarile din vanzarile de haine sunt donate unei organizatii care lupta impotriva dependentei de droguri. O parte din haine sunt lucrate de detinutii de la inchisoarea Puente Grande din Jalisco, de unde El Chapo a evadat intr-un carut de haine in 2001.

Fiica lui El Chapo vinde tricouri, blugi, jachete, rochii, sepci, pantofi, costume de baie, bauturi si o gama variata de accesorii, toate cu numele tatalui ei.



Intamplator sau nu, Alejandrina si-a lansat magazinul in luna ianuarie, fix cand tatal ei era judecat la New York pentru trafic de droguri, evaziune si alte crime pentru care a fost condamnat pe viata si obligat sa plateasca despagubiri de 14 miliarde de euro.



