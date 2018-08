Motivul pentru care NIMENI nu are curaj sa ii faulteze pe acesti doi fotbalisti! Sunt notorii la ei in tara

Ce se intampla daca ii faultezi pe cei doi :)

Cei doi jucatori din imagine sunt Senchai si Buakaw, doi dintre cei mai buni luptatori de muay thai (lupte traditionale thailandeze) din lume. Acestia au impreuna peste 600 de meciuri de muay thai si kickbox, peste 500 din ele castigate si peste 100 de KO-uri obtinute.

Acestia se distreaza uneori jucand meciuri de fotbal in ligile inferioare din Thailanda, acolo unde nimeni nu are curaj sa ii faulteze pe cei doi. Saenchai si Buakaw sunt doua superstaruri in Thailanda si sunt recunoscuti de oameni de fiecare data pe strada.

Fanii chiar i-au luat in gluma pe cei doi, spunand ca nu mai au nevoie de aparatori la picioare atunci cand joaca fotbal.

Cei doi au postat si un clip haios, in care se lovesc cu mingea si cu piciorul.