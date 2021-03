Miliardarul care isi cauta iubita pe care sa o duca pe Luna s-a razgandit! Propunerea incredibila pe care o face acum

Miliardarul japonez va alege opt persoane pe care sa le ia pe gratis cu el intr-o calatorie pe Luna! Magnatul din lumea modei a cumparat la un pret imens toate biletele pentru primul zbor spatial privat si vrea sa fie insotit de oricare 8 persoane, care indeplindesc anumite criterii.

Desi initial a spus ca isi doreste o iubita alaturi de care sa mearga in excursia pe Luna, Maezawa s-a razgandit si a venit cu o alta propunere.



El a postat pe Twitter ce ar trebui sa faca cei care isi doresc sa mearga alaturi de el in misiunea numita dearMoon, programata pentru anul 2023. Persoanele dornice trebuie sa indeplineasca doua criterii: sa promoveze orice activitate in desfasurare care 'ajuta oamenii si fac o societate mai buna' si sunt dispsusi 'sa sprijine alti membri ai echipajului care impartasesc aceleasi aspiratii'.

Calatoria dureaza in total sase zile, trei la dus si trei la intors.

